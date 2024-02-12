Россиянка получит компенсацию от МВД за 20 часов в отделе после акции против СВО

Петербурженка получит компенсацию за 20 часов в отделе после акции против СВО

Жительница Санкт-Петербурга получит компенсацию от Министерства внутренних дел (МВД) России за 20 часов в отделе после акции против специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, горожанку задержали в Александровском саду и лишили свободы 13 марта 2022 года. В полицейском участке на нее составили протокол о массовом сборе граждан с нарушением общественного порядка.

Из протокола следовало, что петербурженка участвовала в массовом мероприятии одновременно с другими пятью сотнями человек. Расстояние между ними составляло менее метра. Люди выступали за вывод российских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины.

Правоохранители сочли, что своими действиями участники якобы нарушили санитарные нормы и создали помехи движению других граждан со станцией метро «Горьковская». Гражданка провела в отделе примерно 20 часов.

Представитель МВД исковые требования не признал, однако производство в отношении истца было прекращено в связи с отсутствием состава.

Суд взыскал с Российской Федерации в лице МВД в пользу жительницы Северной столицы компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и государственную пошлину в размере 300 рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вернувшийся из зоны боевых действий на Украине мужчина обвинил детей в травле его сына.