Самая титулованная гимнастка в мире похвасталась роскошным подарком в честь новых медалей

Гимнастка Байлз похвасталась роскошным подарком из Hermes в честь медалей ОИ

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, отметила получение статуса роскошным подарком. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя спортсменка опубликовала фото из бутика люксового бренда Hermes, на котором запечатлены сумки Birkin. Затем знаменитость похвасталась своей покупкой, показав оранжевую коробку марки, однако так и не раскрыв ее содержимого. В описании к снимку девушка добавила несколько эмодзи.

Поклонники предположили, что Байлз все же купила сумку Hermes Birkin в честь получения новых медалей на прошедшей Олимпиаде. Известно, что стоимость данного изделия может достигать нескольких миллионов рублей в зависимости от модели и цвета.

Ранее Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.