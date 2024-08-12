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18:24, 12 августа 2024Ценности

Самая титулованная гимнастка в мире похвасталась роскошным подарком в честь новых медалей

Гимнастка Байлз похвасталась роскошным подарком из Hermes в честь медалей ОИ

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, отметила получение статуса роскошным подарком. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя спортсменка опубликовала фото из бутика люксового бренда Hermes, на котором запечатлены сумки Birkin. Затем знаменитость похвасталась своей покупкой, показав оранжевую коробку марки, однако так и не раскрыв ее содержимого. В описании к снимку девушка добавила несколько эмодзи.

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Поклонники предположили, что Байлз все же купила сумку Hermes Birkin в честь получения новых медалей на прошедшей Олимпиаде. Известно, что стоимость данного изделия может достигать нескольких миллионов рублей в зависимости от модели и цвета.

Ранее Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.

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      Карина Черных
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