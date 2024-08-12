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16:10, 12 августа 2024Культура

Солистка «Миража» рассказала о травле со стороны сталкера

Солистка «Миража» Екатерина Болдышева пожаловалась на преследования сталкера
Екатерина Болдышева

Екатерина Болдышева. Фото: Александр Гурешов / Wikipedia

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева пожаловалась на преследования подписчика. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам артистки, фанату не понравились фотографии Екатерины в соцсетях, после чего он начал обрывать телефоны ей и ее мужу.

«Я не была с ним знакома, никогда его не видела. Он почему-то решил, что может чего-то требовать. Не знаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он настойчиво требовал их удалить. Звонил, писал, обрывал телефоны родных и знакомых», — рассказала звезда 90-х.

По словам 55-летней Болдышевой, сталкер также создавал фейки от ее имени в социальных сетях.

«Он плодил в соцсетях странички от моего имени, при том что у меня никогда не было аккаунтов в интернете. Весь этот кошмар продолжался на протяжении нескольких месяцев, а потом он резко куда-то пропал», — поделилась Екатерина.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов, супруг Екатерины, рассказал об «отмене» русской культуры в Европе.

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      Андрей Шеньшаков
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