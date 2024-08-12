Солистка «Миража» рассказала о травле со стороны сталкера

Солистка «Миража» Екатерина Болдышева пожаловалась на преследования сталкера

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева пожаловалась на преследования подписчика. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам артистки, фанату не понравились фотографии Екатерины в соцсетях, после чего он начал обрывать телефоны ей и ее мужу.

«Я не была с ним знакома, никогда его не видела. Он почему-то решил, что может чего-то требовать. Не знаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он настойчиво требовал их удалить. Звонил, писал, обрывал телефоны родных и знакомых», — рассказала звезда 90-х.

По словам 55-летней Болдышевой, сталкер также создавал фейки от ее имени в социальных сетях.

«Он плодил в соцсетях странички от моего имени, при том что у меня никогда не было аккаунтов в интернете. Весь этот кошмар продолжался на протяжении нескольких месяцев, а потом он резко куда-то пропал», — поделилась Екатерина.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов, супруг Екатерины, рассказал об «отмене» русской культуры в Европе.