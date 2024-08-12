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10:10, 12 августа 2024Россия

Стало известно о попытке удара ВСУ по Белгородской области

Военкор Коц сообщил о попытке удара ВСУ в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы России предприняли попытку нанесли удар по Белгородской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram.

По его словам, под ударом украинских войск оказался пограничный переход «Колотиловка», там идет бой. «Все по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота».

По состоянию на 9:16 прорыва противника на российскую территорию допущено не было, подчеркнул Коц. Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Старше Эдды».

Утром 12 августа власти Белгородской области сообщили об активности ВСУ на российско-украинской границе. «У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.

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      Алан Босиков
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