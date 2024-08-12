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14:21, 12 августа 2024Из жизни

Тайну древней «инопланетной рыбы» раскрыли спустя более 100 лет

Древнее членистоногое одарайя оказалось предком большинства современных животных

Фото: Danielle Dufault / Royal Ontario Museum

Ученые раскрыли тайну древнего членистоного одарайя (Odaraia alata) спустя более 100 лет после его обнаружения. Об образе жизни морского существа пишет Scientific American.

Одарайю прозвали «инопланетной рыбой» из-за ее необычного внешнего вида и наличия хвоста, похожего на рыбий. Это 20-сантиметровое членистоногое жило на Земле около 500 миллионов лет назад. Впервые его останки палеонтологи обнаружили в 1912 году в Канадских Скалистых горах.

Недавно канадские ученые решили снова изучить окаменелости одарайи с точки зрения эволюционизма. Результаты своих исследований они опубликовали в Proceedings of the Royal Society B. Согласно их научной статье, одарайя была одним из первых существ с развитой нижней челюстью. Таким образом она оказалась предком большинства современных животных, имеющих жвалы.

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Биологи предположили, что такая особенность строения ротового аппарата помогала морскому существу выстраивать пищевые цепочки. Питаться одарайе было проще и из-за довольно крупного для членистоногих размера. Маленькие существа, по словам ученых, сбивались в кучки в местах с высокой концентрацией питательных частиц и были слишком зависимы друг от друга, тогда как особи покрупнее могли плавать в открытом море и сами искать себе еду.

Согласно новому исследованию, одарайя с помощью больших глаз высматривала мелкую добычу, а затем поглощала ее путем фильтрации через крошечные шипы на конечностях. Ученые сделали вывод, что развитая нижняя челюсть и особый тип питания одарайи запустили эволюционный механизм, который и привел к тому, что большинство животных на Земле — членистоногие.

Ранее сообщалось, что происхождение человека связали с кровососущими миногами. Ученые выяснили, что бесчелюстные животные с устрашающим рядом зубов имеют популяцию клеток, которую можно считать ключом к происхождению позвоночных.

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      Юлия Юткина
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