Происхождение человека связали с кровососущими существами

Кровососущие миноги оказались предками человека

Ученые выяснили, что миноги были предками человека. Статья об этом опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Оказалось, что миноги — кровососущие бесчелюстные животные с устрашающим рядом зубов, обитающие в морских и пресных водоемах, — имеют популяцию клеток, которую можно считать ключом к происхождению позвоночных. Таким образом, эти существа связаны и с людьми.

Позвоночные, включая людей, ведут свою родословную от древних рыб, которые жили более 400 миллионов лет назад. В то время бесчелюстные рыбы заполняли моря, тогда как челюстные позвоночные были редки. Сегодня все наоборот. Миноги и миксины — единственные выжившие группы некогда доминирующих бесчелюстных позвоночных. Они относятся к числу самых примитивных ныне живущих позвоночных, поэтому изучение их генов может помочь исследователям лучше понять раннюю эволюцию позвоночных.

Ученые сравнили гены миноги с группой челюстных водных лягушек под названием Xenopus. Они специально изучали гены, регулирующие популяцию стволовых клеток, называемую нервным гребнем, которая встречается только у позвоночных и влияет на дальнейшее развитие видов. «Эти стволовые клетки играют центральную роль в телах позвоночных, поскольку они вносят вклад в различные типы клеток, тканей и структур, которые были необходимы для происхождения и диверсификации позвоночных», — написали исследователи в статье.

Команда обнаружила похожие гены у обоих видов — за исключением одного важного различия. Ген, регулирующий стволовые клетки под названием pou5, не был выражен в клетках нервного гребня миног, что могло ограничить способность этих клеток формировать голову и челюсть.

Ранее сообщалось, что инвазивные морские миноги, пьющие кровь у рыб, захватили Великие озера и стали причиной снижения улова у местных рыбаков. Миноги попали в воды Великих озер, находящихся на территории Канады и США, в 1920-е годы и, не встретив там опасных для себя хищников, начали бесконтрольно размножаться.