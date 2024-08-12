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14:37, 12 августа 2024Мир

Трамп уличил Харрис в создании фейков

Трамп уличил Харрис в создании толпы сторонников с помощью ИИ
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп уличил кандидата от Демократической партии на пост главы государства Камалу Харрис в создании толпы ее сторонников на фотографии, сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ). Такое мнение он выразил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Кто-нибудь заметил то, как Харрис обманула всех с аэропортом? Она использовала ИИ и показала якобы огромную "толпу" так называемых ее "сторонников", но их не существует в реальности!» — отметил политик.

Трамп указал на то, что толпа на фото Харрис не отражается на гладкой поверхности корпуса самолета. По его мнению, это свидетельствует об использовании его конкуренткой ИИ при создании фотографии.

Ранее Трамп обвинил Харрис в копировании идей. В частности, он написал, что кандидат от Демократической партии скопировала его собственное предложение об отмене налогов на чаевые.

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      Дарья Устьянцева
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