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19:52, 12 августа 2024Мир

Трамп заявил об упадке США

Трамп: США являются нацией в состоянии упадка

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США являются нацией в состоянии упадка, так как испытывают трудности в экономике и миграции. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Вам сейчас живется лучше, чем было, когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы — нация в упадке», — написал бывший американский лидер.

При этом Трамп призвал проголосовать за него на президентских выборах этого года, добавив, что «Америку можно снова сделать великой». Данная публикация стала второй в этой социальной сети за весь прошедший год.

Ранее Трамп впервые за год опубликовал видео-пост в X перед интервью предпринимателю Илону Маску, владеющему платформой. Он собрал десятки тысяч пересылок за несколько минут с момента публикации.

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      Максим Габриелян
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