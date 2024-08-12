Трамп впервые за год опубликовал пост в X

Трамп впервые за год опубликовал пост в соцсети X перед интервью Маску

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп впервые за год опубликовал пост в социальной сети X (бывший Тwitter) перед интервью предпринимателю Илону Маску, владеющему платформой. Об этом сообщает газета The Independent.

«Первоначально аккаунт Трампа разместил это видео в качестве рекламы. Это означало, что его можно было навязывать пользователям, не отображая его в профиле (...) Однако необычный твит Трампа вызвал вопросы о том, полностью ли он возвращается на платформу», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что пост вызвал повышенный интерес среди пользователеq соцсети. Он собрал десятки тысяч пересылок за несколько минут с момента публикации.

6 августа Трамп заявил, что даст большое интервью американскому бизнесмену Илону Маску вечером понедельника, 12 августа. Однако других подробностей он не привел. В свою очередь Маск выразил готовность взять интервью не только у Трампа, но и у его соперницы от Демократической партии США Камалы Харрис.