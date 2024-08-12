Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

NYP: Трамп может получить рекордную долю голосов евреев из-за позиции по Израилю

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп на предстоящих выборах может получить рекордную долю голосов от американских евреев из-за его позиции по Израилю. Об этом пишет The New York Post.

«У президента Трампа есть шанс получить самую большую долю голосов евреев за всю историю», — заявил исследователь общественного мнения в предвыборной кампании Трампа Джон Маклафлин в беседе с изданием.

По данным политиков из числа сторонников Трампа, растущая поддержка со стороны избирателей еврейского происхождения связана с негативным отношением многих членов Демократической партии к Израилю, а также со случаями проявления антисемитизма со стороны крайне левых демократов.

Издание также приводит слова доверенного лица Трампа Ли Зельдина, отметившего, что в последнее время некоторые демократы смягчили позицию по отношению к Израилю из-за недовольства еврейских избирателей.

Ранее Трамп призвал евреев, поддерживающих Демократическую партию, «обследовать свои головы».