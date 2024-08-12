Турист отправился в горы и пропал без вести после тревожных сообщений семье

Daily Mail: 67-летний британский турист отправился в Пиренеи один и пропал

Во Франции пожилой турист из Великобритании отправился в горы один и пропал без вести. Подробности сообщает издание Daily Mail.

67-летний Том Доэрти занимался пешим туризмом с ночевкой в палатке недалеко от перевала Коль д'Эскотс в Пиренеях. 6 августа он прислал родным тревожные сообщения: «Помогите. Я упал и не могу двигаться». После этого британец перестал выходить на связь.

Сейчас ведутся поиски путешественника с привлечением собак и вертолетов, однако операции мешает плохая видимость в горах. Отмечается, что семья Доэрти пытается получить доступ к его аккаунту Apple, чтобы попробовать определить его местоположение по последним фотографиям и геопозиции в приложении «Локатор».

12 августа двое мужчин и подросток пропали на лодке у берегов Сахалина. Пока вертолеты и катера не получается привлечь к поиску путешественников из-за погоды.