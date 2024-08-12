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15:56, 12 августа 2024Путешествия

Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

TourDom: уборщица отеля Турции выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

Фото: Emine Lundsten / 1080 / Globallookpress.com

Россиянин поехал на отдых в пятизвездочный отель Турции и лишился брендовых кроссовок Balenciaga. Об этом пишет портал TourDom.

Уточняется, что после шопинга в Стамбуле путешественник заселился в отель Elegance Hotel в Мармарисе. В один из дней он обнаружил пропажу из своего номера пакета с дорогостоящей обувью и обратился на ресепшен.

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После дополнительного выяснения всех обстоятельств сотрудники отеля сообщили россиянину, что уборщица выкинула пакет с кроссовками, приняв его за мусор, вместе с остальными отходами. По словам туриста, никакой компенсации отель ему не предложил. Кроме того, мужчина был уверен, что его покупка пропала не случайно.

Несмотря на это соотечественник не стал вызывать полицию и конфликтовать с администрацией. Он попытался проследить судьбу кроссовок через гида, но безуспешно. Обращение к туроператору, у которого россиянин бронировал отдых, тоже ни к чему не привело.

Как пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, в такой ситуации туристу в первую очередь необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировать пропажу личных вещей и получить соответствующие бумаги по поводу принятого заявления. После этого надо написать обращение в отель и передать его на ресепшен, записав происходящее на видео. Затем пострадавший должен написать обращение на имя туроператора и отправить его через турагента, а по возвращении на родину — составить досудебную претензию с требованием компенсировать убытки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли во время отдыха. Эксперты предупредили, что получить от гостиницы компенсацию украденного непросто.

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      Алина Черненко
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