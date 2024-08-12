Украинские учителя призвали отказаться от космополитизма и читать Бандеру

Учителя Украины призвали читать работы Бандеры и отказаться от космополитизма

Украинские учителя направили письмо министру образования страны Оксену Лисовскому с призывом отказаться от космополитизма и читать работы украинских деятелей и идеологов, включая Степана Бандеры, передает ТАСС.

Отмечается, что письмо связано с решением Минобразования объединить школьные курсы истории страны и всемирной, что, как считают украинские учителя, способствует продвижению тезиса о том, что истории Украины не существует.

Помимо отказа от космополитизма, авторы письма указали на необходимость особо изучать в школах период 1917-1921 годов и деятельность членов «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и их работы.

Ранее Министерство образования и науки Украины утвердило украиноцентричный курс преподавания истории в школах. Курс нацелен на преподавание «становления украинской политической нации, борьбы за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире». В дальнейшем ведомство планирует разработать дорожную карту реформ документов, программ и учебников.