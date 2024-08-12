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22:09, 12 августа 2024Россия

Умер бывший глава ЦК ВЛКСМ Мишин

Зюганов: бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин умер на 82-м году жизни

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Бывший глава Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов.

Он отметил, что Мишин внес вклад во многие знаковые события. Среди них лидер КПРФ назвал проведение Олимпиады-1980 в Москве и строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Ранее умер бывший советник президента России по проблемам Северного Кавказа, общественный и спортивный деятель Асламбек Аслаханов. Ему было 82 года.

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      Евгений Силаев
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