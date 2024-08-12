Управляющим компаниям запретили не пускать интернет-провайдеров в дома

Власти запретили УК не пускать интернет-провайдеров в дома

Власти запретили управляющим компаниям (УК) не пускать интернет-провайдеров в жилые дома. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Все положения постановления вступят в силу в течение полугода. Согласно новым правилам, УК больше не смогут отказывать провайдерам в доступе. Это позволит жильцам свободно выбирать поставщиков интернет-услуг. Постановление также определяет требования к монтажу сетей, в том числе порядок реагирования на некачественную прокладку.

В кабмине отметили, что документ является частью работы по реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых в апреле текущего года.

Ранее депутаты Госдумы рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ не менее чем на пять лет.