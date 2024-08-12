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07:59, 12 августа 2024Экономика

Уровень безработицы среди молодежи в мире снизился до 15-летнего минимума

ILO: уровень безработицы среди молодежи в мире снизился до 13 % в 2023 году

Фото: Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

По итогам 2023 года уровень безработицы среди молодежи в мире снизился до 15-летнего минимума и опустился до отметки в 13 процентов. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (International Labour Organization, ILO).

Речь идет о показателе среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, уточнили в организации. В 2023 году безработными среди этой категорий людей по всему миру оставались в общей сложности 64,9 миллиона человек.

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В то же время не во всех регионах фиксировалась положительная динамика. Так, в ряде арабских государств, в Восточной и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе уровень безработицы среди местной молодежи в 2023 году оказался выше, чем в 2019-м. Несмотря на это, аналитики спрогнозировали сохранение положительной тенденции в 2024 и 2025 годах. Согласно их ожиданиям, по итогам данного периода времени уровень безработицы среди молодежи в мире снизится до отметки в 12,8 процента.

Проблема высокого уровня безработицы среди молодежи за последнее время усугубилась в ряде азиатских государств. Так, в Индии по итогам четвертого квартала 2023 года этот показатель среди граждан в возрасте от 20 до 24 лет вырос с 43,65 до 44,49 процента. В свою очередь, среди населения в возрасте от 25 до 29 лет уровень безработицы увеличился с 13,35 до 14,33 процента. Эксперты связали подобную динамику в том числе с сокращениями в IT-отрасли.

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      Анатолий Акулов
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