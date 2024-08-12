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02:54, 12 августа 2024Мир

В Австралии обратились к союзникам с предупреждением

Берджесс: дружественные страны вмешиваются во внутренние дела Австралии

Фото: Kevin Sawford / Globallookpress.com

Австралия уличила ряд дружественных стран во вмешательстве во внутренние дела государства. Об этом в интервью ABC News рассказал глава Австралийской службы безопасности и разведки (АСБР) Майк Берджесс.

По его словам, речь идет как минимум о трех странах. Берджесс не уточнил, о каких именно, но предупредил, что ему придется раскрыть список этих государств, если вмешательство не прекратится. «Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками», — поделился он.

В июле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе попросил Россию «во внутренние дела других суверенных государств». Он также призвал не оказывать помощь семейной паре с двойным гражданством, арестованной по подозрению в шпионаже.

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      Марина Совина
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