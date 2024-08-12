В Белом доме заявили о подготовке к возможным атакам Ирана на Израиль

Кирби: США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе

США готовятся к возможной серии значительных атак Ирана на Израиль на этой неделе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает агентство Reuters.

«В последние дни США усилили региональную группировку войск и разделяют обеспокоенность Израиля относительно возможного нападения со стороны Ирана», — пишет издание.

Кирби отметил, что потенциальные атаки могут повлиять на ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал все стороны принять участие в переговорах 15 августа.

Американский чиновник также обратился к европейским странам с требованием «решить, какую позицию они займут в ответ на любое нападение Ирана».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о начале подготовки Израиля к возможной атаке со стороны Ирана. Отмечалось, что Тель-Авив диверсифицирует и укрепляет свою критическую инфраструктуру. По имеющимся данным, у израильских чиновников появились сирены, работающие на батарейках, в то время как спасательные службы приобрели спутниковые телефоны на случай проблем с сотовой связью.