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23:49, 12 августа 2024Мир

В Германии нашли параллель между атакой на Курск и Второй мировой войной

Депутат Бундестага Пелльман сравнил атаку на Курск и Вторую мировую войну
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат бундестага Зерен Пелльман возмутился атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и сравнил это событие со Второй мировой войной. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

«Я в ужасе от того, что впервые с окончания Второй мировой войны снова были использованы немецкие танки на российской земле. Очевидно, у правительства совершенно отсутствует историческое сознание», — провел параллель Пелльман.

По его словам, передача Украине вооружения все сильнее затягивает Германию в «болото войны». Также он подчеркнул бессмысленность нападения на Курскую область.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились.

Позднее жительница Суджи Татьяна Шелехова рассказала, как долго пряталась с внучкой в подвале, ожидая возможности покинуть дом. Им удалось бежать и оказаться в пункте временного размещения за пределами обстреливаемой местности.

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      Евгений Силаев
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