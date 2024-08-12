Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:13, 12 августа 2024Из жизни

В конкурсе красоты впервые победила глухая участница

Глухая женщина впервые стала победительницей конкурса «Мисс ЮАР»

Кадр: SABC News / Youtube

В национальном конкурсе «Мисс ЮАР» впервые в истории конкурсов красоты победила глухая участница. Об этом сообщает BBC News.

Миа ле Ру стала первой глухой женщиной, получившей корону «Мисс ЮАР». В своей благодарственной речи победительница сказала, что надеется, что ее победа поможет тем, кто чувствовал себя изгоем, осуществить «самые смелые мечты».

Сейчас Мие ле Ру 28 лет, ей диагностировали глухоту через год после рождения. Она пользуется слуховым имплантом, который помогает ей воспринимать звуки. Ле Ру рассказала, что ей потребовалось два года занятий с логопедом, прежде чем она смогла произнести первые слова. Сейчас она работает моделью и маркетологом.

«Я гордая южноафриканская глухая женщина, и я знаю, каково это — быть изгоем. Теперь я знаю, что я была послана на эту планету, чтобы нарушать границы, и я сделала это сегодня вечером», — сказала она после того как получила корону.

Материалы по теме:
«Хватит сравнивать себя с другими» Как живет главная красавица планеты, победившая в конкурсе «Мисс Вселенная»
«Хватит сравнивать себя с другими»Как живет главная красавица планеты, победившая в конкурсе «Мисс Вселенная»
13 декабря 2021
«Сияя сами, мы помогаем другим» Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
«Сияя сами, мы помогаем другим»Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
14 декабря 2019

Ранее сообщалось, что на конкурсе красоты «Миссис Россия — 2024» победила 40-летняя Людмила Рожнева. Финал всероссийского конкурса красоты для замужних женщин прошел в воскресенье, 11 августа, в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      Самая титулованная гимнастка в мире похвасталась роскошным подарком в честь новых медалей

      Названа дата возвращения в Москву жаркой погоды

      Российские военнослужащие взяли в плен группу украинских штурмовиков в российском регионе

      Народный артист России раскритиковал Олимпиаду в Париже

      В Великобритании заявили о потере ВСУ лучших бригад в Курской области

      В Британии уличили НАТО в причастности к атаке ВСУ на Курскую область

      Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

      Киев попросил у Парижа разрешение на удары французским оружием по России

      Премьер-министр Украины встретил сенаторов США просьбами передать ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше