В конкурсе красоты впервые победила глухая участница

Глухая женщина впервые стала победительницей конкурса «Мисс ЮАР»

В национальном конкурсе «Мисс ЮАР» впервые в истории конкурсов красоты победила глухая участница. Об этом сообщает BBC News.

Миа ле Ру стала первой глухой женщиной, получившей корону «Мисс ЮАР». В своей благодарственной речи победительница сказала, что надеется, что ее победа поможет тем, кто чувствовал себя изгоем, осуществить «самые смелые мечты».

Сейчас Мие ле Ру 28 лет, ей диагностировали глухоту через год после рождения. Она пользуется слуховым имплантом, который помогает ей воспринимать звуки. Ле Ру рассказала, что ей потребовалось два года занятий с логопедом, прежде чем она смогла произнести первые слова. Сейчас она работает моделью и маркетологом.

«Я гордая южноафриканская глухая женщина, и я знаю, каково это — быть изгоем. Теперь я знаю, что я была послана на эту планету, чтобы нарушать границы, и я сделала это сегодня вечером», — сказала она после того как получила корону.

Ранее сообщалось, что на конкурсе красоты «Миссис Россия — 2024» победила 40-летняя Людмила Рожнева. Финал всероссийского конкурса красоты для замужних женщин прошел в воскресенье, 11 августа, в Москве.