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13:14, 12 августа 2024Россия

В России экс-сотрудник ГАИ насмерть сбил вернувшегося в отпуск участника СВО

Под Воронежем экс-сотрудник ГАИ насмерть сбил 26-летнего участника СВО

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В селе Хохол под Воронежем экс-сотрудник ГАИ насмерть сбил 26-летнего участника специальной военной операции (СВО), вернувшегося в отпуск. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По информации издания, россиянин приехал из зоны боевых действий в феврале из-за проблем со спиной. Мужчина приобрел себе мотоцикл.

3 августа в мотоцикл военнослужащего врезалась машина Kia. Водитель иномарки выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу бойцу. Последнего реанимировать не удалось.

Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем был пьяный 52-летний бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Хохольскому району Воронежской области. Когда родственники парня прибыли на место аварии, мужчина смеялся и бросался на них с кулаками.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области участник СВО расправился с бывшей женой и стрелял в ее нового мужа после свадьбы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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