В России на штрафстоянку забрали машину с семилетним мальчиком и котом внутри

В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали машину с семилетним мальчиком и котом

В Челябинске на штрафстоянку забрали машину, внутри которой оставались семилетний мальчик и кот. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как рассказала мать ребенка, она зашла ненадолго в больницу, когда на автомобиль обратили внимание полицейские. Правоохранители вызвали эвакуатор, который увез машину. Какое правило нарушила россиянка, не уточняется. В Госавтоинспекции объяснили, что ребенка не заметили из-за тонировки окон.

Чтобы забрать машину со штрафстоянки, женщине пришлось записать видео с отказом от претензий, сообщил канал. Дома из-за переживаний ей стало плохо, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Ранее в Красноярске во дворе жилого дома вспыхнула машина с двумя мальчиками в возрасте двух и семи лет внутри. Инцидент попал на видео. Как выяснилось, мать детей отошла к знакомым, оставив сыновей одних и не заглушив двигатель. Детей вытащили из автомобиля прохожие. Младший из них получил ожоги.