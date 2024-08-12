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12:30, 12 августа 2024Россия

В России на штрафстоянку забрали машину с семилетним мальчиком и котом внутри

В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали машину с семилетним мальчиком и котом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинске на штрафстоянку забрали машину, внутри которой оставались семилетний мальчик и кот. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как рассказала мать ребенка, она зашла ненадолго в больницу, когда на автомобиль обратили внимание полицейские. Правоохранители вызвали эвакуатор, который увез машину. Какое правило нарушила россиянка, не уточняется. В Госавтоинспекции объяснили, что ребенка не заметили из-за тонировки окон.

Чтобы забрать машину со штрафстоянки, женщине пришлось записать видео с отказом от претензий, сообщил канал. Дома из-за переживаний ей стало плохо, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Ранее в Красноярске во дворе жилого дома вспыхнула машина с двумя мальчиками в возрасте двух и семи лет внутри. Инцидент попал на видео. Как выяснилось, мать детей отошла к знакомым, оставив сыновей одних и не заглушив двигатель. Детей вытащили из автомобиля прохожие. Младший из них получил ожоги.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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