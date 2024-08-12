В России нашли редкий клад

Археологи в Крыму обнаружили клад с редчайшими монетами

Археологи обнаружили на территории античного города Артезиан в Ленинском районе Крыма 25 боспорских монет, изготовленных около 2000 лет назад. Об этом сообщает «КП-Крым».

Как рассказал начальник Артезианской экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков МГПУ Николай Винокуров, после того, как редчайший клад изучат специалисты, находку отправят в Керченский музей древностей.

По его словам, часть монет оказались обгорелыми. Винокуров предположил, что они могли попасть в пожар, а датировка монет может быть достаточно широкой.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.