В России назвали три причины ударов ВСУ по Белгородской области

Депутат Колесник: ВСУ атакуют Белгородскую область для подготовки к переговорам

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал три причины ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что таким образом Киев, среди прочего, пытается усилить свои переговорные позиции.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались нанести удар по Белгородской области. По его словам, под ударом украинских войск оказался пограничный переход «Колотиловка», там идет бой.

«Понятно, для чего эти атаки делаются: они все-таки надеются на осенние переговоры. Таким образом они пытаются усилить свои переговорные позиции. Второе — Украина думает, что ВС РФ оттянут свои силы с основных направлений. (...) Третье: Украина пытается показать свою силу западных партнерам, которые уже потеряли веру в Киев», — объяснил Колесник.

Успеха они там не добьются, разве что небольшие, показательные достижения Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Утром 12 августа власти Белгородской области сообщили об активности ВСУ на российско-украинской границе.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.