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15:46, 12 августа 2024Россия

В России отреагировали на заявление Украины об ожидании агрессивного ответа Москвы

Сенатор Карасин назвал провокацией заявление Украины об ожидании ответа Москвы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Ожидание агрессивного ответа Москвы на вторжение Украины в Курскую область выглядит как провокация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на позицию Киева.

Само заявление украинского министерства обороны является тоже информационной провокацией, главная цель которой — вызвать какую-то реакцию, на которую можно соответствующим образом дальше реагировать

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Я бы не стал обращать серьезного внимания на подобного рода информационные вбросы министерства обороны Украины и вообще украинского руководства. Надо заниматься тем, чтобы освобождать Курскую область и вообще родную землю от этих провокационных вторжений, которые сейчас происходят. Комментировать будем потом», — сказал сенатор.

Как сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в украинском командовании, власти Украины ожидают агрессивный ответ со стороны России в ответ на атаки на Курскую область.

По мнению высокопоставленного чиновника в украинском оборонном ведомстве, Москва может предпринять «что-то грандиозное». Например, он допустил возможные удары по важным объектам Киева, таким как парламент или другим правительственным зданиям.

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