В России подросток с улыбкой поджег георгиевскую ленту

В Челябинске подросток с улыбкой поджег георгиевскую ленту

В Челябинске подросток поджег георгиевскую ленту. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей.

Подписчица прислала каналу фотографию, на которой видно школьника, держащего в одной руке георгиевскую ленту, а в другой — предмет, похожий на зажигалку. По словам очевидицы, ребенок улыбался, кода сжигал ленту.

Вскоре после публикации мальчика разыскали. Он заявил полицейским, что не знал о значении георгиевской ленты. С ним провели профилактическую беседу.

В мае в одном из иркутских торговых центров заметили плакат с пособником нацистов Петром Красновым. На опубликованной фотографии виден портрет Краснова и его же цитата на фоне неба. В нижней части портрета автор коллажа изобразил георгиевскую ленту.