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13:04, 12 августа 2024Среда обитания

В России создали гибкие солнечные батареи

Ученые из Санкт-Петербурга создали гибкие солнечные батареи

Фото: Центр НТИ «Фотоника»

В России создали гибкие солнечные батареи толщиной всего несколько микрон. Разработка принадлежит ученым из Санкт-Петербургского Алферовского университета, об этом говорится на сайте вуза.

Новая технология позволяет повторно использовать подложку, от которой отделяются солнечные элементы, что существенно снижает производственные затраты. Благодаря такому методу батареи работают эффективнее, обладают высокой гибкостью и низким весом.

Разработанные учеными солнечные элементы можно использовать и вместе с другими источниками питания. Это может быть полезным для обеспечения работы беспилотных летательных аппаратов, электрических автомобилей, мобильных и биосовместимых устройств. Таким образом можно дополнительно заряжать аккумуляторные батареи, что увеличит срок автономного функционирования прибора.

Ранее сообщалось, что мировые инвестиции в чистую энергетику выросли более чем наполовину. В 2023 году вложения достигли 200 миллиардов долларов.

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      Александра Качан
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