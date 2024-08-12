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15:44, 12 августа 2024Экономика

В России спрогнозировали истощение финансовых резервов

The Economist: Россия может истощить свои финансовые резервы через 5 лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При текущих темпах расходов Россия может истощить свои финансовые резервы через пять лет. Такой прогноз приводится в публикации журнала The Economist.

Издание отмечает, что в условиях высокой инфляции российские власти активно тратят средства на социальные нужды и инфраструктурные проекты (например, трасса КазаньЕкатеринбург). Так, в июне пенсии для ряда категорий граждан было повышены почти на 10 процентов, а общие государственные расходы бюджета в 2022 и 2023 годах росли в среднем на 15 процентов.

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Сдержать рост цен Центробанк РФ пытается за счет заметного повышения ключевой ставки до 18 процентов годовых. Это привело к укреплению рубля и активному привлечению иностранных инвестиций из дружественных стран, что снижает инфляцию. При этом благодаря различным мерам властей (льготная ипотека, приостановка выплат по кредитам) расходы домохозяйств на обслуживание долгов составляют около 11 процентов располагаемых доходов, что сравнимо с 2021 годом, когда ключевая ставка была гораздо ниже.

«При текущих темпах финансовые резервы России будут исчерпаны примерно через пять лет; в то же время правительство сталкивается с высокими затратами по займам», — прогнозирует журнал.

Ранее стало известно, что на 1 августа 2024 года золотые резервы России достигли 179 миллиардов 593 миллионов долларов. Таким образом, их доля в международных активах РФ дошла до 29,8 процента, что стало максимальным значением с начала 2000-х. Международные резервы страны ЦБ РФ оценил в 602 миллиарда 50 миллионов долларов.

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