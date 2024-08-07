Россия накопила максимальные запасы золота

ЦБ: золотые резервы России приблизились к 180 миллиардам долларов

На 1 августа 2024 года золотые резервы России достигли 179 миллиардов 593 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Таким образом, их доля в международных активах РФ дошла до 29,8 процентов. Отмечается, что это максимальное с начала 2000-х значение.

Международные резервы страны регулятор оценил в 602 миллиарда 50 миллионов долларов.

По итогам прошлого года золотые резервы РФ увеличились до рекордного значения в 155,9 миллиарда долларов.

По мнению политтехнолога Ильи Марголина резкий рост золотых резервов России укрепляет финансовую устойчивость экономики и служит защитой от геополитических рисков. Вдобавок увеличение доли золота страхует от рисков блокировки ценных бумаг и активов в других валютах.