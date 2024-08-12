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07:53, 12 августа 2024Россия

В российском регионе поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Амурской области грузовой поезд протаранил автомобиль на переезде

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Амурской области грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги в Telegram-канале.

Авария произошла ночью на переезде, который расположен на станции Поздеевка Забайкальской железной дороги. Тогда водитель легкового авто выехал на переезд перед приближающимся составом. Никто, предварительно, не пострадал.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении. Там также подчеркивается, что авария не повлияла на график движения пассажирских поездов.

Похожий случай 5 августа произошел в Новосибирской области. Там автомобиль врезался в поезд в селе Марусино. В конце июля пассажирский поезд КазаньАдлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. В результате происшествия пострадали свыше 100 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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