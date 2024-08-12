В российском регионе ввели свободное посещение детсадов из-за режима КТО

В связи с режимом КТО в Курской области ввели свободное посещение детсадов

В связи с режимом контртеррористической операции (КТО) в Курской области ввели свободное посещение детских садов. Об этом сообщила врио главы Минобрнауки российского региона Наталья Бастрикова, ее слова приводит Telegram-канал областного правительства.

«По решению оперативного штаба в связи с введением на территории Курской области контртеррористической операции правительством региона принято решение о свободном посещении детских садов», — сказала она.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.