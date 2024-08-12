В российском городе задержали иностранца за разговоры со школьницей на интимную тему

В Томске полиция задержала иностранца за разговоры с подростком на интимную тему

В Томске полиция задержала 45-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья за разговоры на интимную тему с 12-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Следователи возбудили в отношении иностранца уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По версии следствия, школьница сидела на скамейке в парке-сквере, когда к ней подсел мужчина и завел разговор на интимную тему. Подросток испугалась и убежала. Она рассказала о случившемся отцу, который и обратился в полицию. На след фигуранта вышли благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга обвинили в совращении восьмиклассницы.