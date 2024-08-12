В США захотели запретить китайские бутылки

Harpers Wine: Минторг США ввел запретительные пошлины на бутылки из Китая и Чили

Американские власти ввели запретительные пошлины на стеклянные бутылки для вина. Об этом со ссылкой на данные Минторга США сообщает Harpers Wine.

В январе 2024 года после петиции Коалиции производителей стекла США профильное ведомство провело расследование и установило, что Китай, Чили и Мексика поставляют бутылки по слишком низким ценам. А власти КНР при этом еще и «несправедливо» субсидируют отрасль, отметили в Минторге. Поэтому против импорта из указанных стран ввели «антидемпинговые пошлины» в размере до 218,15 процента.

Сильнее всего захотели ограничить поставки из КНР — против бутылок из этой страны ввели тарифы от 21,77 до 218,15 процента. Пошлины для производителей из Чили составляют от 6,64 до 173,91 процента. Мексиканских партнеров обложили тарифами в размере от 14,96 до 18,08 процента.

В мае 2024 года США в четыре раза увеличили торговые пошлины на китайские электрокары. В то же время тарифы на полезные ископаемые, медицинские маски поднять с нуля до 25, а на шприцы и иглы — до 50 процентов. Такой шаг объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны и якобы несправедливой политикой Китая, наводняющего мировые рынки товарами, цены на которые «занижены из-за недобросовестной практики».