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20:58, 12 августа 2024Мир

В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

Axios: Иран проявляет активность, похожую на нанесение удара по Израилю

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран проявляет активность, похожую на действия, которые предпринимал перед нанесением удара по Израилю в апреле этого года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

«Источники сообщили, что атаки "Хезболлы" и Ирана, вероятно, будут масштабнее, чем те, которые провел Иран в апреле, и будут включать запуск ракет и беспилотников по военным целям в центральной части Израиля, в том числе вблизи гражданских населенных пунктов», — отмечается в материале.

При этом один из источников подчеркнул, что у иранской стороны нет до сих пор консенсуса по характеру ответа на уничтожение Израилем лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Предполагается, что Тегеран может передумать и отказаться от эскалации ситуации в регионе.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне слухов о возможном скором ударе со стороны Ирана. Атаки также ожидаются со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

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      Максим Габриелян
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