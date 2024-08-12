Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли ослабить наступление России близ Часова Яра атакой на Курскую область, пишет The New York Times.
«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. К сожалению, давление русских не ослабевает», — заявил сотрудник пресс-службы бригады Нацполиции Украины, которая находится близ Часова Яра.
Подобное мнение изданию выразил старший лейтенант и командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона теробороны Украины Евгений Строкан: «Я не чувствую снижения интенсивности. Все вокруг подвергается одинаковым атакам». Его подразделение находится близ Торецка.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) из-за натиска российских войск. По его словам, положение украинских военнослужащих на участках линии соприкосновения «вызывает большую тревогу».