В ВСУ признали неудачным план ослабить наступление России атакой на Курскую область

NYT: у ВСУ не получилось ослабить наступление России атакой на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли ослабить наступление России близ Часова Яра атакой на Курскую область, пишет The New York Times.

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. К сожалению, давление русских не ослабевает», — заявил сотрудник пресс-службы бригады Нацполиции Украины, которая находится близ Часова Яра.

Подобное мнение изданию выразил старший лейтенант и командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона теробороны Украины Евгений Строкан: «Я не чувствую снижения интенсивности. Все вокруг подвергается одинаковым атакам». Его подразделение находится близ Торецка.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) из-за натиска российских войск. По его словам, положение украинских военнослужащих на участках линии соприкосновения «вызывает большую тревогу».