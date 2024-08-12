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17:38, 12 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ признали неудачным план ослабить наступление России атакой на Курскую область

NYT: у ВСУ не получилось ослабить наступление России атакой на Курскую область

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли ослабить наступление России близ Часова Яра атакой на Курскую область, пишет The New York Times.

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. К сожалению, давление русских не ослабевает», — заявил сотрудник пресс-службы бригады Нацполиции Украины, которая находится близ Часова Яра.

Подобное мнение изданию выразил старший лейтенант и командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона теробороны Украины Евгений Строкан: «Я не чувствую снижения интенсивности. Все вокруг подвергается одинаковым атакам». Его подразделение находится близ Торецка.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) из-за натиска российских войск. По его словам, положение украинских военнослужащих на участках линии соприкосновения «вызывает большую тревогу».

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      Валентин Карант
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