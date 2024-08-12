Военкор сообщил об атаке ВСУ в Белгородской области

Военкор Коц: ВСУ пытались танком атаковать белгородский погранпереход

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пограничный переход Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram.

«Все по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию», — написал военкор.

Утром в понедельник, 12 августа, белгородский губернатор Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт. Администрация Белгорода впоследствии опубликовала сообщение, где жителей призвали срочно покинуть свои дома.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.