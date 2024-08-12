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07:55, 12 августа 2024Бывший СССР

ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

ТАСС: ВСУ сформировали подразделение для охоты на огнеметные системы ТОС-2

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали подразделение, нацеленное на охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) «Тосочка». Об этом ТАСС сообщил командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным Саратов.

По его словам, ВСУ хотят получить огнеметные системы, поскольку они несут повышенную опасность для личного состава украинских войск на больших расстояниях. «Система выжигает все, последствия плачевные, от личного состава вообще ничего не остается», — объяснил Саратов.

Ранее бойцы российской группировки «Центр» сообщили, что тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» обладают в два раза большей дистанцией огня, чем ТОС-1 «Солнцепек». Кроме того, по их словам, пусковая ТОС-2 намного больше, чем у ТОС-1 «Солнцепек».

До этого тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон» впервые показали в ходе мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области.

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      Маргарита Пименова
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