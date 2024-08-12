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12:32, 12 августа 2024Экономика

Закупочные цены на российскую пшеницу выросли

«Ъ»: закупочные цены на российскую пшеницу выросли на 1,9-3,3 процента в августе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За последнюю неделю закупочные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5 процента выросли в среднем на 1,9-3,3 процента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В компании «СовЭкон» за этот период времени зафиксировали рост закупочной стоимости этого вида пшеницы при отгрузке в глубоководных портах до 16-16,3 тысячи рублей за тонну. В свою очередь, аналитики «Русагротранса» указали на увеличение цен до 16,1-16,2 тысячи, а при отгрузке на малой воде — до 15,5 тысячи за тонну. На этом фоне индекс Национальной товарной биржи (НТБ) за неделю вырос на 1,1 процента, а в месячном выражении — на 4,1 процента, до 16,5 тысячи рублей за тонну.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объяснил подобную динамику рядом факторов, включая высокую активность экспортеров и устойчивый спрос со стороны производителей комбикормов. Последние, по его словам, в настоящее время стремятся сформировать необходимые запасы.

Ранее аналитики «СовЭкона» понизили свой прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82,9 миллиона тонн против предыдущей оценки в 84,7 миллиона. Таким образом, ожидания экспертов ухудшились на 1,8 миллиона. При этом прогноз был понижен в ряде ключевых агрорегионах, включая Южный, Центральный и Сибирский округа. Аналитики объяснили пересмотр оценки более низкими показателями ожидаемого урожая в стране.

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