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03:31, 12 августа 2024Путешествия

Живущий в России голландец перечислил правила для переезда иностранцев в страну

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России тревел-блогер из Голландии перечислил правила для переезда иностранцев в страну. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, перед переездом в РФ людям необходимо устраивать экзамен. Для начала участники должны очистить территорию дачи от сорняков, затем попробовать холодец и окрошку с квасом и, наконец, проехаться на боковой полке у туалета в плацкартном вагоне.

«На этой неделе я поставил последнюю галочку. Но повторить это не хочу», — заметил блогер. По его словам, во время поездки на боковой полке вагона он постоянно просыпался от открывающейся двери туалета.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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