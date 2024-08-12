Звезда «Игры престолов» признался в суицидальных мыслях из-за алкоголизма

Актер Кит Харрингтон заявил, что думал о суициде на фоне алкогольной зависимости

Актер Кит Харрингтон признался, что страдал от тяжелой депрессии на фоне алкоголизма. Об этом актер рассказал в интервью GQ.

Исполнитель роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов» признался, что ненавидел себя и даже думал уйти из жизни из-за непреодолимой алкогольной зависимости.

«Тогда я чувствовал себя засранцем и наркоманом. Я находился в глубочайшей депрессии, хотел что-то сделать с собой. Меня посещали плохие, суицидальные мысли. Я горжусь, что завязал с алкоголем и стал другим человеком», — сообщил Харрингтон.

Также актер признался, что рассказывает о пережитом опыте близким и коллегам, чтобы однажды не сорваться: «Я не вижу будущего, не могу знать, что будет завтра, сорвусь ли я опять».

Ранее Кит Харрингтон сказал, что не пересматривал оригинальный сериал и не собирается смотреть продолжения и приквелы.