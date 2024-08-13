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09:11, 13 августа 2024Ценности

19-летняя дочь Моники Беллуччи похвасталась фигурой в бикини

19-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель похвасталась фигурой в бикини

Фото: @devacassel

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя наследница знаменитостей позировала вполоборота перед камерой, стоя в бикини в морской воде. Она примерила комплект, который включал синий топ без косточек и белые стринги с черным принтом. Модель уложила волосы в гладкий низкий пучок и надела золотистые серьги.

Кроме того, манекенщица запечатлела, как целует своего 25-летнего возлюбленного — итальянского актера Сола Нанни.

Ранее в августе дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу снялась обнаженной для журнала.

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      Карина Черных
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