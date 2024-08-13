21-летнего россиянина жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе

Жителя Карачаево-Черкесии жестоко избили за просьбу освободить проезд во дворе

Жителя Карачаево-Черкесии жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, 21-летний россиянин в день происшествия отправился на велосипеде в магазин. Когда вернулся, из двора выезжала машина, молодой человек попросил владельца ускориться и не блокировать проезд. В ответ на это водитель и его пассажиры набросились на парня с кулаками.

Отмечается, что его без сознания и с разбитым лицом обнаружили родственники. В больнице у молодого человека диагностировали черепно-мозговую травму. Сотрудники полиции объявили агрессоров в розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве 25-летний мужчина до полусмерти избил человека во дворе дома. По данным столичной прокуратуры, это произошло около дома на улице Бутырской. Нападавшего арестовали.