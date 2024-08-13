57-летняя Холли Берри вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья

Американская актриса Холли Берри вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что знаменитость посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Наш человек из Джерси», в котором сыграла одну из главных ролей. Так, 57-летняя звезда «Женщины-кошки» выбрала для мероприятия черное боди с глубоким декольте и юбку до колена с кружевными элементами. При этом данные предметы гардероба обнажали тело артистки.

В то же время обладательница «Оскара» надела туфли на шпильках в тон одежде и серебристые серьги и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

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