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18:22, 13 августа 2024Россия

Советник Кадырова рассказал о плененных Украиной чеченцах под Курском

Алаудинов заявил о пяти плененных бойцах из подразделения «Ахмат-Чечня»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пятеро бойцов подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе боев в Курскую области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в Чечне насчитывается множество военных подразделений, и в плен попали не бойцы спецназа «Ахмат». Алаудинов отметил, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Он также заявил, что ему известны имена и фамилии бойцов, сдавшихся в украинский плен.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил Алаудинов.

Генерал также добавил, что только 13 августа бойцы «Ахмата» совместно с военнослужащими второй бригады спецназа и 810-го полка смогли уничтожить большое количество техники ВСУ.

Накануне Алаудинов назвал вбросами Киева сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в украинский плен.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов.

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