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10:46, 13 августа 2024Экономика

«АвтоВАЗ» вложит рекордную сумму в модернизацию производства

«АвтоВАЗ» инвестирует около 600 миллионов рублей в модернизацию производства

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» инвестирует в модернизацию производства автомобилей рекордную за последние годы сумму в размере около 600 миллионов рублей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о намерении усовершенствовать и наладить производственные линии на своих предприятиях. Выделенные денежные средства пойдут в том числе на модернизацию линии Granta под старт выпуска новых бюджетных автомобилей Iskra, который намечен на начало следующего года.

В настоящее время, как заверил Соколов, сотрудники автоконцерна модернизируют оборудование в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura. В свою очередь, в рамках проекта Lada Iskra проводятся работы в цехе сварки и сборки. Кроме того, работники занимаются подготовкой зоны формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер. В концерне также озаботились улучшением стендов испытания новых автомобилей, резюмировал Соколов.

Ранее в «АвтоВАЗе» рассказали о подготовке к выпуску Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas). Ожидается, что гибридная машина будет оснащена баллоном емкостью 90 литров, рассчитанным на 18 кубометров газа, и способна проехать тысячу километров без дозаправки. Ее двигатель может работать как на бензине, так и на метане. Применение последнего, как утверждается, увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем втрое.

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