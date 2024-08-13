Беспилотник уничтожили в небе над российским регионом

Губернатор Гусев: дрон ВСУ сбит над Воронежской областью, опасность сохраняется

В ночь на 13 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и уничтожили украинский беслилотный летательны аппарат (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки дрона никто не постралал, также в области не зафиксировано никаких повреждений. Информация о сбитом летающем объекте поступила утром около 04:45 по московскому времени.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 02:00 13 августа. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что российские силы ПВО приведены в состояние готовности.