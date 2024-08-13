Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:18, 13 августа 2024Россия

Беспилотник уничтожили в небе над российским регионом

Губернатор Гусев: дрон ВСУ сбит над Воронежской областью, опасность сохраняется

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь на 13 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и уничтожили украинский беслилотный летательны аппарат (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки дрона никто не постралал, также в области не зафиксировано никаких повреждений. Информация о сбитом летающем объекте поступила утром около 04:45 по московскому времени.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 02:00 13 августа. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что российские силы ПВО приведены в состояние готовности.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

      Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

      Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

      Трамп сделал прогноз по ядерным арсеналам Китая

      Тревел-блогерша описала одну особенность США фразой «в России этого нет, а жаль»

      Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиции ВСУ

      Беспилотник уничтожили в небе над российским регионом

      Женщина узнала о свадьбе молодого любовника и попыталась облить его кислотой у алтаря

      Трамп заявил о причастности к блокировке строительства «Северного потока-2»

      Рианна в полупрозрачном мини-платье попала в объектив папарацци

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше