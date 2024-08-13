Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

Блогер из Австралии разучился читать из-за того, что не спал 264 часа 56 минут

19-летний блогер из Австралии по имени Норм побил мировой рекорд 1963 года по самому продолжительному времени без сна. Молодой человек утверждает, что бодрствовал более 11 суток, а точнее 264 часа и 56 минут. Все происходящее с ним в течение этого времени он транслировал в прямом эфире на своем канале в YouTube. Правда, активность блогера видеохостинг не оценил, как и другие стриминговые платформы, где он пытался вести прямой эфир. Закончилась попытка Норма прославиться вызовом сначала полиции, а затем и скорой помощи.

Как менялось состояние блогера во время «бессонного челленджа»

Среди геймеров Норм — довольно популярный блогер: у него 1,2 миллиона подписчиков на YouTube, однако массовой аудитории он был абсолютно неизвестен вплоть до 12 августа 2024 года. Внезапная слава обрушилась на него после прямого эфира, во время которого он бодрствовал более 11 суток. Все это время рядом с молодым человеком находились его брат и друг. Они дежурили сменами по 12 часов и не давали Норму уснуть: развлекали его, разговаривали и даже обливали водой.

Фото: @Norme

Как утверждается, к моменту окончания прямого эфира блогер не спал уже 264 часа и 56 минут (11 дней и 56 минут). В тот момент за тем, как менялось его состояние, следили девять тысяч человек. В комментариях пользователи выражали обеспокоенность состоянием здоровья Норма, поскольку его поведение день ото дня становилось все более пугающим. Сначала молодой человек был просто вялым, затем стал заговариваться. Ближе к концу «бессонного челленджа» он не мог прочитать даже самый простой текст, время от времени терял сознание, видел мучительные галлюцинации. Казалось, будто он не понимает, что происходит.

Когда на пугающий стрим стали жаловаться пользователи, администрация YouTube его заблокировала, но блогер нашел платформу с менее строгими правилами и продолжил трансляцию там. В итоге кто-то из зрителей не выдержал и за несколько часов до окончания эксперимента вызвал к дому Норма скорую помощь и полицию для проверки его благополучия.

Тем не менее блогер достиг заявленной цели и установил новый мировой рекорд. Однако официально его результат зафиксирован не будет, поскольку с 1997 года Книга рекордов Гиннесса не принимает заявки о достижениях, связанных с длительным истощением организма и чреватых проблемами со здоровьем.

Фото: @Norme

Кто еще ставил рекорды бодрствования

Один из самых известных в прессе рекордов бодрствования установил в 1963 году Рэнди Гарднер из американского города Сан-Диего, который не спал 264 часа и 24 минуты. На опасный эксперимент он пошел будучи 17-летним школьником и не особо представлял, какие последствия его ждут. Парень загорелся идеей понять, как воздействие долгого бодрствования влияет на мозг и тело человека. Результаты своего исследования он хотел представить на научной ярмарке, где надеялся произвести фурор. Осуществить свою идею он решил с другом Брюсом Макалистером.

«Мы были идиотами, вы знаете, просто молодыми идиотами», — позже заявлял в интервью Гарднер. Но в 1963 году он нисколько не колебался. Подбросив монетку, друзья решили, что подопытным станет Рэнди, а Брюс выступит в роли его помощника и наблюдателя.

После начала эксперимента о парне стали писать газеты. Одну из таких статей прочитал молодой ученый из Стэнфорда по имени Уильям К. Демент. Он тут же поехал знакомиться с Рэнди и присоединился к его опыту. Позже парень вспоминал, что физически чувствовал себя хорошо, если не считать легкой тошноты. Но его ментальное здоровье пошло под откос — с каждым днем он становился все более раздражительным и в последний день эксперимента буквально кидался на задающих ему вопросы журналистов.

В итоге Рэнди, как и мечтал, завоевал первое место на научной ярмарке и, судя по всему, спустя 60 лет вдохновил Норма превзойти его результат. Однако в Книге рекордов Гиннесса записано имя другого рекордсмена по бодрствованию — Роберта Макдональда, который в 1986 году не спал 453 часа и 40 минут, или почти 19 суток. Впрочем, Норм в социальных сетях заявил, что «этот парень употреблял кофеин», он же обходился без тонизирующих средств.

Рэнди Гарднер Кадр: rrgomes / YouTube

Какими последствиями грозит бессонница здоровью?

После одиннадцатидневного бодрствования Норм запустил новый прямой эфир, на котором просто спит. Что будет с ним дальше, сказать трудно, но его пример для подражания — Рэнди Гарднер — спустя годы признался, что жалеет, что когда-то ввязался в эту авантюру. По словам мужчины, поначалу все было хорошо: его отвезли в госпиталь военно-воздушных сил США, где тщательно обследовали и пришли к выводу, что он абсолютно здоров. Однако спустя годы у него развились серьезные проблемы со сном.

Около 10 лет назад я перестал спать. Я вообще не мог спать. Я лежал в постели по пять-шесть часов, но спал от силы минут 15 — и снова просыпался. Я был... я был инвалидом Рэнди Гарднер рекордсмен по бессоннице

Помимо бессонницы Гарднер жаловался на беспричинные вспышки гнева и проблемы с контролем эмоций. Хотя невозможно доказать, что эти симптомы вызваны проведенным в юности экспериментом. Сам Рэнди убежден, что это именно так.

Еще более драматичным был финал долгого бодрствования футбольного фаната из Китая. В 2012 году во время чемпионата мира по футболу мужчина 11 ночей подряд сидел в баре и смотрел футбол. Вернувшись домой после очередной бессонной ночи, он лег спать и не проснулся. Впрочем, медики пришли к выводу, что критический урон здоровью нанес не недосып, а совокупное действие всех факторов: курения, употребления алкоголя и долгого отсутствия сна.

Фото: PrinceOfLove / Shutterstock / Fotodom

Почему сон важен для здоровья

В обычной жизни мало кто станет добровольно отказываться от сна в течение нескольких суток подряд, но, чтобы нанести вред здоровью, этого делать и не нужно. Если человек постоянно не высыпается из-за бессонницы или неправильного режима, довольно быстро перестают работать системы организма, обеспечивающие правильное функционирование мозга, предупредил доктор биологических наук Владимир Ковальзон. К ним, в частности, относятся контроль эмоций, мотивация, обучение и память.

Человек с недосыпом хуже запоминает новую информацию, и у него чаще плохое настроение, чем у тех, кто может позволить себе выспаться Владимир Ковальзон доктор биологических наук

Для физического здоровья недостаток ночного отдыха тоже опасен. По словам врача-кардиолога, сомнолога Натальи Вязовой, длительное недосыпание может привести к сбоям в гормональной системе. Это, в свою очередь, может спровоцировать и более серьезные последствия: нарушения функций иммунной системы, проблемы с регуляцией энергетических запасов организма, а также дисбаланс в выработке половых гормонов и гормонов щитовидной железы.

По словам президента Российского общества сомнологов, доктора медицинских наук Романа Бузунова, в вопросе сна почти все нормы и правила очень индивидуальны. Большинству людей надо спать от семи до девяти часов в сутки, некоторым нужно больше — до 12 часов. Есть и те, кому хватает четырех часов сна. Тем не менее маркеры здорового сна все же существуют. «Если человек засыпает за 15 минут или быстрее, а после пробуждения в течение 15 минут включается в повседневную деятельность, можно говорить о здоровом сне», — подчеркнул сомнолог. Кроме того, в норме сон должен быть крепким и непрерывным, хотя в некоторых случаях любой человек может внезапно проснуться ночью, но при отсутствии нарушений он вновь без проблем заснет в течение 15 минут.