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13:28, 13 августа 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати показала внешность до пластики

Модель Алена Шишкова показала внешность до пластики на школьных фото

Фото: @missalena.92

Российская модель Алена Шишкова показала архивные школьные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала сторис, в которых показала внешность до пластики. На одном из кадров она сидит за столом в школьной форме, а на другом позирует с аттестатом в руке. «Вспомнила, как проходила подготовка к школе раньше. Для меня это всегда было чем-то трепетным», — высказалась манекенщица.

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Известно, что Шишкова сделала липосакцию после анорексии. «За несколько месяцев пребывания в ЦИРПП [Центр изучения расстройств пищевого поведения] я набрала 15 килограммов, и они распределились неравномерно. "Жировыми ловушками" оказался верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная область», — рассказывала она.

В июле фанаты вновь заподозрили Шишкову в анорексии из-за нового видео. Модель запечатлела себя во время занятия на теннисном корте. Часть поклонников обратила внимание на чрезмерное похудение знаменитости, о чем заявила в комментариях.

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      Карина Черных
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