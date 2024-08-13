Бывшая возлюбленная Тимати показала внешность до пластики

Модель Алена Шишкова показала внешность до пластики на школьных фото

Российская модель Алена Шишкова показала архивные школьные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала сторис, в которых показала внешность до пластики. На одном из кадров она сидит за столом в школьной форме, а на другом позирует с аттестатом в руке. «Вспомнила, как проходила подготовка к школе раньше. Для меня это всегда было чем-то трепетным», — высказалась манекенщица.

Известно, что Шишкова сделала липосакцию после анорексии. «За несколько месяцев пребывания в ЦИРПП [Центр изучения расстройств пищевого поведения] я набрала 15 килограммов, и они распределились неравномерно. "Жировыми ловушками" оказался верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная область», — рассказывала она.

В июле фанаты вновь заподозрили Шишкову в анорексии из-за нового видео. Модель запечатлела себя во время занятия на теннисном корте. Часть поклонников обратила внимание на чрезмерное похудение знаменитости, о чем заявила в комментариях.