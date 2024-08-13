Бывший советник Меркель признал неспособность ВСУ улучшить переговорные позиции Киева

Экс-советник Меркель: наступление под Курском неспособно улучшить позиции Киева

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области неспособно улучшить переговорные позиции Киева. С таким заявлением выступил военный экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель отставной генерал Эрих Вад, его цитирует РИА Новости.

«Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации в Донбассе», — сказал офицер, отметив, что для украинских властей это наступление имеет «скорее символическое, политическое и медийное значение».

По слова Вада, наступление в Курской области может нести риски для ВСУ, поскольку в его результате растягивается линия фронта, для удержания которой требуются дополнительные силы. «Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины», — резюмировал он.

Ранее военный эксперт и российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ресурсы ВСУ для продолжения наступления в Курской области исчерпаны.