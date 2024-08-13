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18:33, 13 августа 2024Россия

Cобянин высказался о защите Москвы от атак ВСУ

Собянин заявил, что небо Москвы надежно защищено от атак беспилотников ВСУ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Небо Москвы надежно защищено от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

Он напомнил, что украинские дроны атаковали правительственные и жилые здания Москвы, а также Кремль. «Сегодня московское небо защищено надежнее, может, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», — сказал Собянин, отметив, что для этого проделана большая совместная работа с Минобороны России.

Градоначальник добавил, что силами Москвы построена треть оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и «до юга». Помимо этого, по его словам, столичная промышленность на треть состоит из предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году из Москвы в зону специальной военной операции (СВО) для службы по контракту отправятся 23 тысячи человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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